Тегеран, , 09:17 — REGNUM 26 февраля в иранском городе Мешхеде в больнице Разави состоялся Международный вебинар кардиологов для иранских и европейских специалистов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ученый секретарь мероприятия Махмуд Шабестари заявил, что за последние три года больница Разави принимала мероприятие лично, но из-за вспышки коронавирусной инфекции оно проводится в режиме онлайн.

Участники провели обмен мнениями касательно методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди программ вебинара особое внимание уделялось проведению 12 онлайн-операций (восемь в Иране и еще 4 в Италии).

В мероприятии приняли участие эксперты из Италии, Германии, Бельгии, Индии, Швейцарии, США, Испании, Турции и Ирана, выразив стремление в дальнейшем продолжать многостороннее сотрудничество в области медицины и лечения от тяжелых заболеваний.