, 09:19 — REGNUM 26 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 69 иранцев скончались в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с чем общее число смертей достигло 59 899. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«За последние 24 часа было обнаружено около 8103 новых случаев заражения COVID-19, при этом 592 человека госпитализированы», — отметила Лари. Она подчеркнула, что с учётом 69 новых жертв их общее число по стране возросло до 59 899.

Лари также заявила, что 1 379 922 человека из общего числа 1 615 184 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3720 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 112 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 490 000 человек погибли.