Тегеран, , 09:01 — REGNUM 26 февраля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что новое соглашение между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Агентством по атомной энергии Ирана (AEOI) демонстрирует миру, что ядерная программа Исламской Республики преследует мирные цели. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно новому соглашению, AEOI позволяет органу Объединенных Наций продолжать проверку и мониторинг иранской ядерной программы еще в течение трех месяцев.

Ваези рассказал журналистам, что Исламская Республика, являясь государством-членом МАГАТЭ, подписала Соглашение о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) до того, как страна заключила ядерную сделку 2015 года с шестью мировыми державами.

Он также отметил, что Иран пытается выполнить свои обязательства в рамках МАГАТЭ, чтобы показать миру, что страна занимается мирной ядерной деятельностью.

По словам чиновника, законопроект иранского парламента, получивший название Стратегического плана действий по отмене санкций, и другие законы не призывают администрацию прекратить членство в агентстве.

Он также заявил, что Иран приостановил свои обязательства по выполнению Дополнительного протокола, однако между страной и МАГАТЭ продолжает осуществляться механизм инспекции ядерных объектов.