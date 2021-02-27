Тегеран, , 14:21 — REGNUM 26 февраля специальный помощник спикера парламента по международным делам заявил, что иранский законодательный орган полон решимости укреплять и расширять сотрудничество на африканском континенте. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с новоназначенным послом Зимбабве в Тегеране Кристофером Мапангой, Хосейн Амир-Абдоллахиан вновь заявил, что иранский парламент делает акцент на укреплении сотрудничества на африканском континенте.

В ходе двусторонних переговоров иранский чиновник указал на односторонние санкции США, заявив, что нелегитимные шаги Белого дома и некоторых европейских стран стали террористическим инструментом против ряда государств, включая Республику Зимбабве.

«Эффективные консультации и переговоры между правительствами и парламентами Ирана и Зимбабве могут стать важным шагом на пути к ослаблению санкций», — подчеркнул он.

Иранский чиновник также отметил ключевую роль парламентской дипломатии в продвижении дружественных отношений между двумя странами.

В другом месте своего выступления Амир-Абдоллахян обрушился на поведение гегемонистского режима, удерживающего Африку в нищете, а также эксплуатирующего и ворующего богатые ресурсы африканского континента. Он выразил готовность специализированных комиссий иранского парламента, в том числе в области экономики, здравоохранения и лечения, укреплять диалог между двумя странами.

Затем он выразил свое сочувствие правительству и народу Зимбабве в связи с жертвами нового штамма COVID-19, включая смерть министра иностранных дел Зимбабве, вызванную смертельным вирусом. «Исламская Республика Иран готова поделиться своим опытом с правительством Зимбабве, чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19», — заключил Абдоллахиан.