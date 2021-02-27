Тегеран, , 08:56 — REGNUM 26 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в настоящий момент ведётся расследование по недавним столкновениям на ирано-пакистанской границе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также отметил, что пакистанская сторона доставила тело иранца, скончавшегося в результате столкновений. Официальный представитель МИД отреагировал на освещение пакистанскими СМИ недавних столкновений между контрабандистами топлива и силами пограничной безопасности, заявив:

«Данный вопрос расследуется уполномоченными высокопоставленными пограничными органами двух стран. По результатам их докладов будут приняты соответствующие меры».

Комментарии пресс-секретаря появились после того, как губернатор иранской провинции Систан и Белуджистан Ахмад Али Мохабати заявил, что враги пытаются поставить под угрозу безопасность провинции и делают все возможное в соответствии с этой целью.

Губернатор провинции также отметил: «К сожалению, три человека были убиты в Сараванском пограничном инциденте, два из них в Пакистане и один в Иране, при этом иностранные СМИ освещали этот инцидент так, как будто в Сараване произошла резня».