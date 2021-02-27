Тегеран, , 13:20 — REGNUM 26 февраля дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил в своем послании, что новая администрация США поставила верный приоритет развитая дипломатии с Ираном, при этом власти ОАЭ не видят другого выбора в этом отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что «администрация Байдена права, отдавая приоритет дипломатическому пути с Ираном».

Выступая в Брукингском институте, он ясно дал понять: «Помимо дипломатии, мы [ОАЭ] вообще не видим никакого иного выбора поведения в отношении Ирана». Высокопоставленный чиновник подчеркнул приверженность своей страны стремлению к деэскалации отношений с Ираном и заявил, что ОАЭ уже направляли такое послание Тегерану через Европейский союз в прошлом.

«Даже при максимальном давлении [при бывшем президенте США Дональде Трампе] мы посылали сообщения [Ирану] через европейских партнеров о необходимости дипломатии и деэскалации напряженности между нашими странами», — сказал он.