Тегеран, , 12:18 — REGNUM 26 февраля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что те, кто ввел санкции против Исламской Республики, признают, что так называемое максимальное давление США на иранскую нацию не принесло плодов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ваези написал в своем Instagram: «К счастью, после трех лет беспрецедентных санкций и экономической войны против иранского народа противники признают, что максимальное давление потерпело провал благодаря указаниям Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Сейеда Али Хаменеи, мерам правительства и сопротивлению нации».

«Исламская страна пострадала от трехлетнего тяжелого состояния, вызванного экономической войной и вспышкой пандемии COVID-19 в прошлом году», — сказал он, отметив, что иранские производители и частный сектор пытались помочь стране избавиться от сложившейся ситуации.

Он сослался на свою встречу с ведущими экспортерами из провинции Исфаган, подчеркнув важность экспорта иранских товаров в борьбе с экономической войной и необходимость стимулирования экономики.

«Экспортеры могли бы сыграть ключевую роль в обеспечении страны иностранной валютой для удовлетворения основных потребностей и закупки сырья для производственных линий», — отметил чиновник.