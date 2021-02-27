Тегеран, , 11:17 — REGNUM 26 февраля официальный представитель министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заявил, что в Тебризе (столица провинции Восточный Азербайджан) планируется проведение заседания совместного комитета по туризму между Турцией и Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра туризма Вали Теймури сообщил лицам, активно занимающимся туризмом и ремеслами в провинции Восточный Азербайджан, что после переговоров между представителями по туризму Турции и Ирана обе стороны достигли соглашения о проведении заседания совместного комитета по туризму в Тебризе.

Кроме того, Теймури отметил, что проведение в городе совместного заседания между представителями Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран также стоит на повестке дня иранских официальных лиц.

Говоря об уникальном расположении провинции, он отметил, что Восточный Азербайджан обладает различными возможностями с точки зрения туристической индустрии и считается «основными воротами для въезда туристов из Турции и Азербайджанской Республики». Далее Теймури заявил, что Исламская Республика планирует и в дальнейшем развивать туризм на западе и северо-западе страны.