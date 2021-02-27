Тегеран, , 10:16 — REGNUM 26 февраля министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры о двусторонних связях, а также региональных и международных событиях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщает Сирийское арабское информационное агентство (SANA), Мекдад провел переговоры с Зарифом по телефону, рассмотрев пути расширения двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества. Стороны также обсудили последние события в Сирии, Иране, регионе Западной Азии и в мире.

Представители обеих стран обсудили результаты недавних мирных переговоров в Сочи, направленных на поиск путей срыва заговоров, вынашиваемых некоторыми западными государствами на пути восстановления безопасности и стабильности в Сирии.

Оба высокопоставленных дипломата подчеркнули необходимость соблюдения западными державами резолюций Совета Безопасности ООН по Сирии, а также необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности арабской страны.