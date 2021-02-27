Тегеран, , 09:23 — REGNUM 26 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранские официальные лица ведут переговоры с пакистанскими властями по поводу передачи тела иранца, который был убит в пакистанской пограничной зоне, на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщили в Департаменте информации министерства иностранных дел, Хатибзаде отметил, что вопрос о доставке тела иранского гражданина в Исламскую Республику обсуждается между пакистанскими и иранскими пограничниками.

Он подчеркнул, что пограничные силы и министерство иностранных дел примут решение о передаче иранца по итогам переговоров между двумя странами.

Напомним, что ранее пакистанские СМИ сообщили, что в одном из пограничных пунктов произошли стычки между иранскими контрабандистами топлива и пограничными войсками. Несколько человек пострадали.