Сеул, , 04:06 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 415 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 405 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. При этом в Южной Корее уже второй день подряд выявляют более 400 инфицированных ежедневно. Центр предполагает, что рост заболеваемости связан с выявлением новых очагов COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 89 321. Также за минувшие сутки в стране скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1595 человек.