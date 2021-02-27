Минск, , 04:00 — REGNUM Предприятие «Белмедпрепараты» выпустило в Белоруссии пробную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 26 февраля журналистам заявил глава минздрава республики Дмитрий Пиневич.

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Он отметил, что массовое производство препарата начнется в стране в конце марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Дмитрий Пиневич заявил, что белорусские фармзаводы будут выпускать в месяц по 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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