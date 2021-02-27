Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Власти США планируют увеличить охрану Капитолия в Вашингтоне еще на тысячу человек, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что поводом для этого послужило исследование инфраструктуры безопасности, которое инициировала спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси. В результатах исследования утверждается, что непосредственную охрану здания Капитолия следует увеличить на 350 человек, еще 650 должны обеспечивать охрану конгрессменов.

Также предлагается придать охране батальон Национальной гвардии США для быстрого пресечения возможных уличных беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США решили оставить тысячи бойцов нацгвардии в Вашингтоне для охраны порядка до середины марта. По словам демократов, эта меря необходима якобы из-за вероятности повторного штурма Капитолия протестующими.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон продолжат охранять тысячи бойцов Национальной гвардии США