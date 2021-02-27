Вашингтон, , 03:45 — REGNUM США открыты для дипломатических контрактов с Ираном, однако Вашингтон не собирается смягчать антииранские санкции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 февраля в ходе брифинга.

По ее словам, американские власти готовы проводить консультации и встречи с Тегераном с использованием формата «пять плюс один» (постоянные члены Совбеза ООН и Германия).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран не видит никаких признаков доброй воли со стороны новой администрации США.

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