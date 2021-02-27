Нью-Йорк, США, , 03:37 — REGNUM Организация Объединенных Наций призывает немедленно освободить похищенных в Нигерии школьниц, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в своем обращении.

«Генеральный секретарь решительно осуждает похищение более 300 девочек в ходе нападения на школу в штате Замфара в Нигерии», — заявил он.

Дюжаррик добавил, что генсек ООН призывает немедленно и безо всяких условий освободить похищенных детей и вернуть их в семьи. Он подчеркнул, что нападения на образовательные учреждения является серьезным нарушением прав ребенка и человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля неизвестные похитили более 300 учениц школы-интерната в городе Джангебе в Нигерии. По предварительным данным, вооруженные люди прибыли на внедорожниках и мотоциклах к образовательному учреждению, вывели детей и увезли их в неизвестном направлении.

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