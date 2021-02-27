Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Авиаудар военно-воздушных сил США по проиранским группировкам в Сирии призван показать Ирану неизбежность наказания. Об этом 26 февраля заявил журналистам глава Белого дома Джо Байден.

По словам президента, этим шагом Вашингтон напомнил Тегерану об осторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что авиаудар США по Сирии был направлен на «деэскалацию напряженности в регионе».

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