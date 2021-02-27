Вильнюс, , 02:54 — REGNUM Литовская служба по контролю за лекарствами провела проверку по факту смерти 77-летнего мужчины, которому за несколько минут до этого сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава ведомства Гитис Андрюлёнис 26 февраля в ходе брифинга.

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По его словам, специалистам не удалось установить, что смерть связана непосредственно с введением вакцины. Андрюлёнис отметил, что у этого пациента было сердечно-сосудистое заболевание.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что его служба зафиксировала указанный случай как еще одно сообщение о побочных эффектах вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в деревне Лауксаргяй в Таурагском уезде Литвы зарегистрировали вспышку COVID-19 среди постояльцев дома для престарелых, которые были привиты от коронавирусной инфекции.

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