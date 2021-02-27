Прага, , 02:27 — REGNUM Передвижение жителей Чехии между районами республики будет запрещено с 1 марта в течение трех недель из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом решении чешского правительства 26 февраля заявил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

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Исключение сделано для тех, кто вынужден выезжать за пределы своих районов для выполнения работ, оказания помощи ближайшим родственникам, посещения госучреждений или врачей.

Соблюдение этих правил будут отслеживать пять тыс. военнослужащих. Помимо запрета на выезд в другие районы, жители республики не смогут посещать своих родственников и совершать покупки семьями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее правительство Чехии продлили режим ЧС из-за коронавируса в стране до 28 марта.

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