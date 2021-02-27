Валлетта, , 02:10 — REGNUM На Мальте за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 258 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Предыдущий рекорд по заболеваемости был поставлен 9 января — тогда в стране выявили 245 инфицированных за одни сутки. Всего с начала пандемии на Мальте подтвердили 21 982 случая заражения SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 19 087 пациентов, еще 313 с болезнью не справились и скончались.

При этом на Мальте уже выявили 61 случай заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 и один случай заражения южноамериканской разновидностью. Также в стране уже привили 73 644 человека против коронавирусной инфекции.