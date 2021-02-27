Лондон, 27 февраля 2021, 02:04 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции сделала бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом она написала 26 февраля на своей странице в Twitter.
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64-летней экс-главе правительства ввели первую дозу препарата британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Мэй призвала всех жителей Великобритании принять участие вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля от COVID-19 привился мэр Лондона Садик Хан.
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