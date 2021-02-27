Берн, , 01:50 — REGNUM По меньшей мере 16 человек умерли в Швейцарии после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом 26 февраля сообщается на сайте правительства страны.

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В связи с этими фактами Швейцарское агентство по терапевтической продукции (Swissmedic) провело проверку. Всего было изучено 364 случая побочных реакций после вакцинации от COVID-19.

Подавляющая часть выявленных осложнений связана с вакциной, созданной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также с препаратом фармкомпании Moderna (США).

У 95 пациентов были зафиксированы серьезные последствия после прививки: головная боль, заболевание COVID-19 и аллергические реакции. В число этих случаев входят и указанные летальные исходы, которые в Swissmedic отказались связывать непосредственно с прививками.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля стало известно, что власти США изучают 23 случая смерти людей, участвовавших в вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк.

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