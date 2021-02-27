Багдад, , 01:46 — REGNUM Министерство обороны Ирака не обменивалось развединформацией с так называемой коалицией во главе с США перед нанесением удара американских ВВС по Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы настаиваем, что наше сотрудничество с международной коалицией ограничено одной целью — борьба с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее угрозой Ираку», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля американские ВВС нанесли воздушный удар по объекту в сирийском Дейр-эз-Зоре недалеко от границы с Ираком. В результате атаки погибли 17 ополченцев, сражающихся на стороне Сирийской арабской армии. При этом в Пентагоне утверждали, что США бомбили инфраструктурный объекты, которые использовали «боевики», поддерживаемые Ираном.

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