Сараево, , 08:57 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 606 новых случаев заражения коронавирусом, еще 7 человек скончались от COVID-19. Из больницы выписались 514 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 26 февраля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из 7 скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 74 года, а самому младшему 58 лет.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 74 789, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 994 человек.

Напомним, что 25 февраля в Черногории было подтверждено 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.