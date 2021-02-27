Любляна, , 04:40 — REGNUM В Словении за последние 24 часа подтверждено 912 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 26 февраля.

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В Словении был подтвержден первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса, подтвердил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

Речь идет о докторе из Марибора, работающем в Клиническом больничном центре, который на прошлой неделе с несколькими другими гражданами Словении проживал в Намибии и вышел на работу 22 февраля.

В Словении около 188 676 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3823 смертельных случая.