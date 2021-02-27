Анкара, , 04:39 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 128 387 проведённых ПЦР-тестов, выявили 9205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 74 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 26 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 683 971, смертельных случаев — до 28 432.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём профиле в социальной сети написал: «По сравнению с прошлой неделей число случаев на 100 000 жителей сократилось больше всего в провинциях Байбурт, Эрзинджан, Трабзон, Карабюк и Хатай. Провинциями, где произошёл всплеск заражений коронавирусом стали Орду, Гиресун, Самсун, Токат и Болу. Для стабилизации эпидемиологической ситуации нужно больше стараться».