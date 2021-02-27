Буэнос-Айрес, , 01:16 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено у министра здравоохранения Аргентины Карлы Виссотти. Об этом она написала 26 февраля на своей странице в Twitter.

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Чиновник отметила, что сдала тест из-за планов участвовать в заседании аргентинского парламента 1 марта. Виссотти добавила, что в настоящий момент ушла на самоизоляцию согласно санитарным протоколам.

Контактировавший с министром глава правительства Аргентины Сантьяго Кафьеро также решил изолироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля заражение коронавирусом зафиксировали у министра обороны Мексики Луиса Сандовала.

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