Белград, , 01:16 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 14 128 проведённых ПЦР-тестов, выявили 3339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 159 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 26 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 453 240, а количество смертельных случаев выросло до 4414 .

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые, более строгие меры, предусматривающие сокращение работы ресторанов в эти выходные до 14 часов, приняты по просьбе врачей.

Вучич объявил, что Сербия 5 марта получит 2,6 миллиона вакцин от коронавируса. Тем самым Сербия будет иметь больше всего вакцин пропорционально количеству жителей после Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.