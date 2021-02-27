Загреб, , 01:04 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 5071 проведённого ПЦР-теста, было подтверждено 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 73 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3046.

В Хорватии 242 097 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5503.

Напомним, что раннее 25 февраля в Хорватии было подтверждено 544 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 12 смертельных случаев.