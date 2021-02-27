Сараево, , 01:00 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 3248 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 9 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Заражение было подтверждено у 280 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 159 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 130 979 случаев заражения коронавирусом и 5071 смертельный случай.

Напомним, что раннее 24 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 577 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев.