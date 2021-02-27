Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Доклад разведслужб США по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году указывает на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично одобрил ликвидацию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

«Мы предполагаем, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле (Турция) по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги», — сообщает разведслужба в докладе.

Предположения разведки основываются на том, что в убийство был вовлечен один из советников кронпринца. В связи с этим спецслужбы полагают, что ликвидация журналиста не могла пройти без санкции ибн Салмана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году американский журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогги был зверски убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. После убийства его расчленили и вывезли за пределы диппредставительства королевства.

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