Бейрут, , 00:36 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 3373 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике выросло до 369 675. Также за минувшие сутки на ливанской территории скончались 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стали 4610 человек.

При этом эксперты не исключают, что в Ливане может начаться новая волна распространения коронавирусной инфекцией, несмотря на начало вакцинации.

«Как только Ливан начнет открывать предприятия и школы, возникнет риск новой волны пандемии. Высокий прирост заболевших COVID-19 в последние дни свидетельствует об этом», — заявил глава больницы при университете Рафика Харири Фирас Абьяд.