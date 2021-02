Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приостановила торговлю ценными бумагами 15 компаний из-за сомнительной работы на бирже и в социальных сетях. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регулирующего органа.

«Мы проактивно отслеживаем подозрительную торговую деятельность, связанную с продвижением акций в социальных сетях, и действуем быстро, чтобы остановить эту торговлю, когда это необходимо для защиты общественных интересов», — объяснила и. о. директора отдела правоприменения SEC Мелисса Ходгман.

В список компаний, которые попали под ограничения регулятора вошли: Bebida Beverage Co. (BBDA); Blue Sphere Corporation (BLSP); Ehouse Global Inc. (EHOS); Eventure Interactive Inc. (EVTI); Eyes on the Go Inc. (AXCG); Green Energy Enterprises Inc. (GYOG); Helix Wind Corp. (HLXW); International Power Group Ltd. (IPWG); Marani Brands Inc. (MRIB); MediaTechnics Corp. (MEDT); Net Talk.com Inc. (NTLK); Patten Energy Solutions Group Inc. (PTTN); PTA Holdings Inc. (PTAH); Universal Apparel & Textile Company (DKGR); и Wisdom Homes of America Inc. (WOFA).

В приказе комиссии отмечается также, что ни один из эмитентов не подавал никакой информации в регулирующий орган более года.

