Подгорица, , 00:47 — REGNUM Черногория приняла новую методологию переговоров о вступлении в ЕС, и ожидает, что ее применение приведет к ускорению реформ посредством более интенсивного политического диалога и более сильной поддержки государств-членов и Европейской комиссии, заявила главный переговорщик Черногории с Европейским союзом Зорка Кордич на встрече с послом Греции Панахотом Паркосом 26 февраля. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Черногория преуспевает в процессе европейской интеграции, вы опережаете все страны региона, когда речь идёт о достигнутых результатах. Греция будет продолжать оказывать вам всю необходимую поддержку, чтобы Черногория вскоре стала первым следующим членом ЕС», — отметил Паркос.

Он выразил удовлетворение традиционными дружественными отношениями и плодотворным сотрудничеством в нескольких областях и озвучил приверженность Греции продолжать поддерживать интеграцию Черногории и других государств региона в ЕС, подчеркнув, что европейские ценности и стандарты приносят пользу гражданам и государству, а также всему региону Юго-Восточной Европы.

Напомним, новая методология расширения ЕС в странах Западных Балкан, принятая 5 февраля 2020 года, заключается в разделении глав переговоров о вступлении на шесть тематических блоков. Это фундаментальные основы, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, ресурсы и сельское хозяйство, внешние связи.