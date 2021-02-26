Париж, , 23:42 — REGNUM Двое неизвестных выстрелили в несовершеннолетнего жителя французского Бонди в 11 километрах от центра Парижа, а затем скрылись на скутере. Об этом сообщает Le Figaro.

Прокуратура города уже начала расследование убийства подростка в доме, но «никаких деталей контекста» у следствия пока нет. В прокуратуре уточнили, что подозреваемые «еще не задержаны».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля во французском городе Жуинье-Сюр-Сарт арестовали мужчину, предположительно, совершившего 115 ложных вызовов в полицию.

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