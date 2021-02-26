Москва, , 23:35 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 28 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 26 февраля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Кроме того, по данным ведомства, в течение недели было зафиксировано девять иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вблизи российских границ.

Отмечается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.