Белград, , 23:37 — REGNUM Вице-премьер-министр Сербии и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович во время рабочего визита в Болгарию с премьер-министром Бойко Борисовым 26 февраля обсудила сотрудничество двух государств в области энергетики и строительство газового интерконектора Сербия-Болгария. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Михайлович передала приветствия от президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Анны Брнабич и поблагодарила за гостеприимство и возможность посетить строительные работы на первом участке автомагистрали от границы к Драгоману, поскольку это очень много значит для сербского и болгарского народа.

«Для нас диверсификация путей поставок газа имеет огромное значение. Мы поздравляем со строительством Балканского потока и восхищены скоростью, с которой он был построен. Мы продолжим работать вместе и над новым газовым интерконектором между Нишем и Димитровградом. Это означает для нас диверсификацию поставщиков и множество новых возможностей, а также выгодную цену и глубокую интеграцию всего региона. Наши два государства являются транзитными государствами и, следовательно, способны на многое и могут использовать свое транзитное положение», — отметила Михайлович.