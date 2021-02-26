Вашингтон, 27 февраля, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Более чем 300 жителей США предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия 6 января. Как минимум 280 человек арестованы, пишет 26 февраля Politico.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия перед началом штурма

Напомним, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях — организации заговора и совершении актов насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель американского штата Мичиган, который подозревается в избиении полицейского хоккейной клюшкой во время захвата американского Капитолия 6 января, задержан.