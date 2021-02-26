Москва, , 23:16 — REGNUM Испытательные подводные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут осуществлены с борта многоцелевой атомной подлодки «Северодвинск», сообщает 26 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленной сфере.

По утверждению источника, до конца текущего года будут проведены как надводные, так и подводные пуски «Циркона» с борта АПЛ «Северодвинск». Эти пуски завершат государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты.

«Северодвинск» … выполнит минимум один пуск «Циркона» из надводного положения и минимум один — из подводного. Серией стрельб с «Северодвинска» должны завершиться государственные испытания ракетного комплекса, после чего будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей», — цитирует агентство слова источника.

Ранее подводные запуски «Циркона» проводились с использованием погружных стендов. Стрельбы с борта подводной лодки будут осуществляться впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, серийные поставки Военно-морскому флоту России гиперзвуковых ракет «Циркон» могут начаться в 2022 году.

Напомним, на сегодняшний день в мире не существует ни одной системы, способной отразить удар гиперзвуковых ракет.

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