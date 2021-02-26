Мадрид, , 23:10 — REGNUM Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в скором времени может подписать новое соглашение с клубом.

Согласно информации портала El Espanol, футболист находится на завершающей стадии переговоров с руководством клуба. Известно, что соглашение будет подписано до лета 2023 года.

Также известно, что по новому контракту испанский защитник будет зарабатывать 12 миллионов евро, он согласился пойти на понижение зарплаты на 10% из-за кризиса.

Рамос защищает цвета «сливочных» с 2005 года. В текущем сезоне он отличился двумя голами с пенальти в 14 матчах чемпионата Испании.