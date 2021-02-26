Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в конце 2020 года пустился до минимального показателя с марта 2019 года. Соответствующие данные опубликовало 26 февраля управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Как сообщается, в декабре Россия экспортировала в Соединённые Штаты 12,898 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что на 24,6% меньше, чем месяцем ранее. В целом за 2020 год экспорт российских нефтепродуктов в страну сократился на 3,4% и составил 196,927 млн баррелей.

При этом, согласно данным министерства, Россия сохранила за собой третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в Соединённые Штаты после Канады и Мексики.

В целом США в декабре нарастили импорт нефти и нефтепродуктов на 1,5% — до 7,728 млн баррелей в сутки, а экспорт вырос на 14,2% — до 8,933 млн баррелей в сутки.