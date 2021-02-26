Южно-Сахалинск, , 22:58 — REGNUM На Курильских островах части и подразделения пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО проводят учения по противодесантной обороне, сообщает 26 февраля пресс-служба Восточного военного округа.

Тактическое учение по противодесантной обороне проводится под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского.

На первом этапе поднятые по тревоге подразделения на штатной технике совершили марш на полигоны «Горячие ключи» и «Лагунное».

В ходе маневров будут отработаны вопросы уничтожения незаконных вооружённых формирований, организации обороны в условиях применения противником беспилотников различных типов и радиоэлектронного подавления систем связи и ПВО.

В учениях задействованы свыше 1000 военнослужащих и порядка 300 единиц боевой и специальной техники, силы и средства Тихоокеанского флота, вертолёты и самолёты окружной армии ВВС и ПВО, а также современные комплексы БпЛА.

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