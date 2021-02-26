Анкара, 26 февраля 2021, 23:08 — REGNUM Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 26 февраля по телефону поздравили председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-председатель ассамблеи народов Боснии и Герцеговины и лидер Партии демократического действия Бакир Изетбегович. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Эрдогана с днем рождения в своем профиле в социальной сети. Зеленский в своем послании написал:
Эрдоган поблагодарил лидеров, поздравивших его с днём рождения.