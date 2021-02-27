Солт-Лейк-Сити, США, , 09:16 — REGNUM Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Солт-Лейк-Сити, США, перечислила $20 млн платформе COVAX, которая стремится вакцинировать от COVID-19 население бедных стран. Об этом 26 февраля пишет US News.

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Более 16,5 млн членов церкви находятся за пределами США. В том числе 666 500 человек проживает в Африке.

Представители церкви надеются, что программа окажет помощь детям в бедных странах, где местные организации перестали работать из-за пандемии коронавируса.

Церковь не раскрыла информацию об источниках финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, международный механизм обеспечения вакцинами COVAX запустили ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Условия программы таковы, что более богатые государства оплачивают вакцины для так называемых финансируемых стран.