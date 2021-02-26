Тюменский историк предложил демонтировать спорный арт-объект в Тобольске
Тобольск, Тюменская область, 27 февраля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Тобольский историк Евгений Панишев предложил демонтировать новый арт-объект в виде карты Сибирской губернии, вызвавший недоумение среди горожан. Об этом сообщает портал 72.ru.
Арт-объект в виде карты Российской империи XVIII века, где Сибирская губерния с центром занимает добрую треть, был представлен мэром Тобольска Максимом Афанасьевым 22 февраля в его аккаунте Instagram. Сразу же возникли вопросы, к какому историческому периоду относится представленная карта. Тоболяки искали, но не нашли Крым, Финляндию, Польшу. Словом, запутались. Ведь в указанном мэрией Тобольска периоде — с 1708 по 1784 год — Российская империя прирастала землями и карта видоизменялась.
На предложение историка, пресс-секретарь мэрии Тобольска Анастасия Гулина ответила, что демонтировать и менять карту не будут, а рядом разместят уточняющую информацию. Ибо «нужно понимать, что это не географическая карта — это арт-объект», пояснила чиновница.