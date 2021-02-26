Тобольск, Тюменская область, 27 февраля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Тобольский историк Евгений Панишев предложил демонтировать новый арт-объект в виде карты Сибирской губернии, вызвавший недоумение среди горожан. Об этом сообщает портал 72.ru.

Instagram.com/afanasev_mv/ Тот самый спорный арт-объект

Арт-объект в виде карты Российской империи XVIII века, где Сибирская губерния с центром занимает добрую треть, был представлен мэром Тобольска Максимом Афанасьевым 22 февраля в его аккаунте Instagram. Сразу же возникли вопросы, к какому историческому периоду относится представленная карта. Тоболяки искали, но не нашли Крым, Финляндию, Польшу. Словом, запутались. Ведь в указанном мэрией Тобольска периоде — с 1708 по 1784 год — Российская империя прирастала землями и карта видоизменялась.

Кандидат исторических наук Евгений Панишев «Эта карта была установлена без рекомендации исторического совета Тобольска. Мы даже не знаем, какой исторический период там показан, потому что границы Российской империи менялись. Если это начало XVIII века, то Крым не входил в ее состав. Крыма нет, но обозначены Нижневартовск и Ханты-Мансийск, которые вообще в советское время появились. Эту карту надо демонтировать и переделать, чтобы не вносить смуту».

На предложение историка, пресс-секретарь мэрии Тобольска Анастасия Гулина ответила, что демонтировать и менять карту не будут, а рядом разместят уточняющую информацию. Ибо «нужно понимать, что это не географическая карта — это арт-объект», пояснила чиновница.