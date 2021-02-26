Торонто, Канада, , 22:40 — REGNUM Российский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Александр Барабанов играл в новой связки нападения.

Согласно информации журналиста Марка Мастерса, хоккеист провел тренировку «Торонто» во втором звене, его партнерами были Александр Керфут и Вильям Нюландер.

В текущем сезоне Барабанов принял участие в девяти матчах за «клиновых листьев» в чемпионате и не отличился результативными действиями. Его среднее игровое время за матч составляет 7 минут и 9 секунд.

28 февраля «Торонто» предстоит сыграть против «Эдмонтона».