Осло, 26 февраля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Переброшенные в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1B Lancers совершили первые полеты над северной частью Европы, сообщает 26 февраля пресс-служба европейского Командования ВВС США.

Robert Sullivan B-1B Lancers

«Два бомбардировщика B-1B отработали тактическое взаимодействие с норвежскими истребителями F-35 и норвежскими военно-морскими силами в районе Норвежского моря», — указано в сообщении.

Напомним, 22 февраля на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии прибыли четыре стратегических бомбардировщика B-1B и 200 человек обслуживающего персонала.

«Наша способность быстро реагировать и поддерживать союзников и партнеров основана на том факте, что мы находимся здесь, в Европе, на передовых позициях, и готовы к действиям», — сообщает пресс-служба европейского командования ВВС США.