Вашингтон, , 22:34 — REGNUM В отношении 76 поданных Саудовской Аравии введены санкции США по делу об убийстве 2 октября 2018 г. журналиста Джамаля Хашогги, сообщил 26 февраля журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хашогги был убит в Стамбуле в здании консульства Саудовской Аравии. По версии Турции, убийство было политическим.

В конце 2019 г. в Саудовской Аравии пятеро обвиняемых в убийстве были приговорены к смертной казни и ещё трое — к длительным тюремным срокам.

На днях стало известно, что готов к обнародованию отчёт об убийстве Хашогги Национальной разведки США. Накануне, 25 февраля, американский президент Джо Байден заявил, что читал доклад.

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