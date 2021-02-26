Нижний Новгород, , 22:27 — REGNUM Приоритетной версией следственных органов о причине взрыва в Нижнем Новгороде 26 февраля является утечка газа из газораспределительной системы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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«На самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе», — сказал он и добавил, что версия об утечке газа является предварительной.

Сейчас эту версию будут проверять сотрудники правоохранительных органов и следственного управления СКР по Нижегородской области. После этого будет принято процессуальное решение.

Никитин заверил, что завалы на месте взрыва будут разобраны к 8:00 мск 27 февраля, жильцы дома смогут вернуться к обычной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля утром в пристрое к дому по адресу Мещерский бульвар, 3 произошел взрыв газа. К счастью, обошлось без погибших, пострадали три человека, госпитализированная женщина, которую извлекли из-под завалов, находится в реанимации, двоих пострадавших отпустили домой.

В пункт временного размещения были эвакуировали 106 жильцов дома, включая 18 детей. Жителей одного из шести пострадавших подъездов размещают в гостинице.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.