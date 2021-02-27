Мичиган, , 09:04 — REGNUM Экс-тренер олимпийской сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт совершил самоубийство после того, как его осудили по нескольким статьям, в том числе за сексуальное насилие. Об этом пишет 26 февраля Associated Press.

Геддерту вынесли приговор 25 февраля, обвинив за эксплуатацию спортсменок, действия сексуального характера и создание организованной преступной группы.

Прокуратура штата Мичиган выяснила, что Геддерт пользовался своим положением, чтобы заставлять несовершеннолетних принудительно работать. Также сообщили, что в 2012 году он изнасиловал несовершеннолетнего.

Как ранее писало ИА REGNUM, Геддерт привел сборную США по спортивной гимнастике к завоеванию золотых медалей в командном первенстве на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Тренер был уволен после скандала вокруг врача сборной Ларри Нассара, которого признали виновным в совращении 130 спортсменок. Геддерт дал ложные показания во время расследования и сообщил, что ему никогда не было известно о жалобах спортсменок на врача.