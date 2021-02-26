Москва, , 22:14 — REGNUM Первая со времен СССР автоматическая лунная станция «Луна-25» будет доставлена на космодром «Восточный» в августе текущего года, сообщил 26 февраля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

По его словам, первая российская лунная станция должна полететь в космос в октябре 2021 года.

«Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром Восточный в августе», — написал Рогозин.

Предыдущий лунный аппарат «Луна-24» был запущен Советским Союзом в 1976 году.

По планам «Роскосмоса», «Луна-25» стартует 1 октября 2021 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Примерно через 10 суток станция должна прилуниться севернее кратера Богуславского. В качестве резервного района посадки выбран участок юго-западнее кратера Манцини.

«Луна-25» должна будет исследовать свойства и состав полярного грунта Луны, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу естественного спутника Земли.

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